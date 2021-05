Wall Street fecha semana no verde apesar dos dados da inflação em abril

Wall Street fechou a semana no verde, com os três índices a somarem ganhos numa sessão em que os dados sobre a inflação nos EUA não demoveram o otimismo dos investidores.

O Dow Jones fechou a ganhar 0,19%, chegando aos 34.529,45 pontos, enquanto que o S&P 500 subiu 0,08% até aos 4.204,22 pontos. Já o Nasdaq 0,09%, subindo até aos 13,748.74 pontos.

Os três índices fecham assim uma semana de ganhos, retomando a trajetória perdida na semana passada, no caso do Dow e do S&P.

Apesar da inflação em abril ter ficado ligeiramente acima das expectativas dos analistas, os mercados parecem apostar na visão da Reserva Federal de que o aumento de preços é meramente transitório e atribuível sobretudo a um efeito base, dado que a comparação é feita com o cenário homólogo, quando a chegada da Covid-19 causou graves disrupções na economia norte-americana.

Ainda assim, os dados acabaram por penalizar o sector tecnológico, que viu as suas principais cotadas caírem na sessão desta sexta-feira. Os chamados ‘FAANG’, compostos pelo Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google terminaram todos a sessão no vermelho, ao qual se juntam a Tesla.

Ainda assim, títulos de tecnológicas como NVidia aceleraram durante o dia, com a fabricante de componentes informáticos a avançar quase 5% no fecho, depois de anunciar resultados acima do esperado.

Também o ouro valorizou fortemente com os medos de inflação dos investidores, ao terminar o mês com uma valorização de mais de 8%. Segunda-feira é feriado nacional nos EUA, o Memorial Day, pelo que os mercados estarão fechados.