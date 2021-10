Wall Street fecha sessão com Nasdaq a perder mais de 2%

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão desta segunda-feira a negociar em terreno negativo. Todos os principais índices estão em queda, mas a maior queda foi registada pelo tecnológico Nasdaq.

Assim, o Dow Jones terminou o dia em Wall Street a perder 0,94% para 34.002,92 pontos, o S&P500 cedeu 1,26% para 4.302,17 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,26% para 4.302,17 pontos.

O Facebook contribuiu para o recuo do Nasdaq no dia em que os utilizadores do serviço debateram-se com problemas com a plataforma que ainda continua inoperacional. No encerramento da bolsa de Nova Iorque o Facebook perdeu 4,85% para 326,39 dólares. A Apple seguiu a tendência e perdeu 2,46% para 139,14 dólares. A Amazon perdeu 2,85% para 3.189,78 e a Moderna 4,47% para 325,84 dólares.

Ao contrário das restantes, a Tesla subiu 0,81% para 781,53 dólares.