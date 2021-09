Wall Street: fecho do semestre com tendência mista

As cotações em Wall Street oscilaram esta quinta-feira entre subidas e descidas, com os investidores a passarem o último dia de um trimestre nada positivo preocupados com a variante Delta da Covid-19 e a sua influência na inflação e dando atenção à política, onde mais uma vez o governo tenta evitar deixar de ter dinheiro para funcionar.

O Dow Jones Industrial Average segue anos 34025,77 pontos, a perder 1,06%; o S&P 500 estacionou nos 4338,41 pontos, menos 0,48%; e só o Nasdaq Composite evoluiu positivamente para os 14544,96 pontos, mais 0,22%. O S&P 500 e o Dow Jones passaram o dia em terreno negativo. O S&P e o Nasdaq mostram ganhos modestos durante o período de julho a setembro, enquanto o Dow Jones está a caminhando de perdas trimestrais.

Todos os três principais índices de ações dos Estados Unidos estão perto do pior desempenho trimestral desde os primeiros meses de 2020, segundo adianta a agência Reuters. Entre os principais setores no S&P 500, os serviços de comunicações tiveram o maior ganho percentual, enquanto os produtos básicos de consumo caíram de forma mais acentuada.

As perdas do dia diminuíram a meio da tarde com a notícia de que o Senado aprovou um projeto provisório de gastos para manter o governo do país em funcionamento.

“Certamente houve uma mudança radical, especialmente este mês, pois ocorreram alguns eventos” inesperados, disse Tim Ghriskey, da Inverness, citado pela Reuters. “O aumento das taxas de juros causou uma rotação dos stokes, que está ligada ao aumento das expectativas de inflação, e de facto a Reserva Federal, na sua última reunião, aumentou as expectativas de inflação de curto prazo”, acrescentou.

Na frente económica, os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram inesperadamente pela terceira semana consecutiva. Os investidores, olham agora para as despesas dos consumidores, inflação e dados de atividade industrial, esperados esta sexta-feira, em busca de sinais de saúde económica, que tardam em permanecer sustentados. Mas também estão a observaras pistas sobre a mudança da Reserva Federal em termos da prevista reduzir das suas compras de ativos e do equilíbrio das taxas de juros.

“A questão do teto da dívida teve um impacto negativo sobre os preços das ações”, disse Ghriskey.