Wall Street fechou em alta em dia de PIB

Os três principais índices fecharam em alta. O Dow Jones subiu 0,31% para 26.543,33 pontos; o S&P 500 valorizou 0,47% para 2.939,9 pontos; e o Nasdaq avançou 0,34% +para 2.939, pontos.

Hoje a Ford deu sinais de inversão nos seus resultados operacionais e teve lucros acima do esperado o EPS (lucros por ação) foram de 0,44 dólares o que compara com 0,22 dólares esperados pelos consenso de analistas.

A Amazon apresentou-se mais lucrativa com as receitas do primeiro trimestre a subirem 17% para 59,5 mil milhões de dólares em linha com o esperado. O EPS foi de 7,09 dólares o que excede os 4,67 dólares por ação esperados.

Também a petrolífera Chevron apresentou os seus números e os lucros por ação foram de 1,39 dólares versus os 1,30 dólares do consenso. Ao contrário a sua rival Exxon Mobil teve lucros desapontantes com o resultado líquido a cair 49% para 2,35 mil milhões de dólares.

Segundo o Departamento do Comércio dos EUA, o PIB norte-americano cresceu a uma taxa anualizada de 3,2% no primeiro trimestre. O número ficou bem acima da média das previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 2,5%.

O desempenho é melhor que esperavam os economistas e veio no embalo do avanço das exportações, de 3,7%, por maiores investimentos em reservas privadas e um aumento nos gastos de governos estaduais e locais.

Os gastos de consumidores, que respondem por dois terços do PIB, cresceram a uma taxa anualizada de 1,2% no primeiro trimestre, perdendo força em relação ao ganho de 2,5% observado no quarto trimestre. Já os gastos de empresas com software, pesquisa e desenvolvimento aumentaram 2,7% no primeiro trimestre.

O dado mais forte foi contrabalançado por uma leitura mais fraca do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), a medida preferida de inflação do Fed. Após rondar os 1,5% no último trimestre de 2018, o indicador teve uma variação de 0,6% no período.

O petróleo WTI teve uma forte queda de 3,7% para 62,80 dólares.