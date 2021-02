Wall Street não resiste à pressão das ‘big tech’ e abre no vermelho

Em Wall Street, os principais índices bolsistas abriram a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, à semelhança da tendência que se tem assistido ao longo desta semana.

Assim, o industrial Dow Jones cai 0,39% para 31,445.50 pontos enquanto que o S&P 500 recua 0,35% para 3,869.68 pontos. Os índices tecnológicos, Nasdaq Composite e o Nasdaq 100 lideram as perdas, desvalorizando 0,67% para 13,374.94 pontos e 1,05% para 13,056.74 pontos, respetivamente.

Tal como na abertura da sessão desta terça-feira, as big tech estão entre as perdas com maior impacto nas praças norte-americanas. A Microsoft 1,14% para 230 dólares enquanto que a Alphabet, dona da Google, desvaloriza 1,28% para 2,033 dólares. Já a Amazon derrapa 1,35% para 3,151 dólares e Apple acompanha a tendência, tombando 1,29% para 124.11 dólares.

Em sentido contrário, a Tesla surge esta tarde a recuperar do tombo de 12% registado ontem. No entanto, a empresa de Elon Musk sobe ligeiramente: 0,74% para 704.03 dólares. Esta inversão de marcha acontece depois da Ark Invest ter comprado mais 171 milhões de dólares em ações após uma queda acentuada da Tesla depois das correções no mercado de criptomoedas.

A bitcoin vai caindo mais de 8% poucos dias depois de ter atingido novos máximos absolutos, valendo agora 48,755.476 dólares.

Os índices reagem ainda às declarações de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), no Congresso, esta terça-feira, quando acalmou os investidores ao garantir que uma mudança de política monetária será anunciada bastante antes da sua entrada em vigor. O presidente da Fed sublinhou ainda que a inflação se encontra em valores demasiado fracos para deixar antever uma recuperação no imediato, prevendo que o progresso em direção a um retorno à normalidade tome ainda algum tempo.