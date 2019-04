Wall Street: principais índices abrem sem tendência definida

Os principais índices de Wall Street abriram a sessão desta quinta-feira sem tendência definida. O tecnológico Nasdaq é o único que, pouco depois da abertura da sessão, está a desvalorizar ligeiramente. Ainda assim, o S&P 500 e o Dow estão a refletir a expetativa dos investidores ao registarem um desempenho positivo, antes do início de mais uma ‘earnings season‘.

Esta quinta-feira, o industrial Dow Jones acumula 0,28%, para 26,229.88 pontos; o S&P 500 soma 0,09%, para 2,890.78 pontos; e o tecnológico Nasdaq cai 0,16% para 7,952.27 pontos.

Os últimos dados divulgados relativos aos subsídios de desemprego revelaram que esta compensação está no nível mais baixo desde 1969, demonstrando que o mercado de trabalho norte-americano continua com um registo positivo.

O vice-presidente da Reserva Federal norte-americana, Richard Clarid, disse que a economia norte-americana está a passar por um bom momento, operando em níveis próximos dos objetivos traçados pela Fed no que diz respeito ao desempenho do emprego e da estabilidade dos preços.

O vice da Fed disse ainda que espera um crescimento económico um pouco acima das estimativas e que a inflação ficará próxima dos 2%, o objetivo do banco central.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a cair. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu cai 0,46%, para 71,40 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate, cede 0,74%, para 64,13 dólares.

(Atualizado às 15h08)