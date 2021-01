Wall Street recupera, suportado pelos lucros do trimestre

O mercado de Wall Street frechou esta quinta-feira a recuperar francamente das fortes perdas da sessão anterior, já que a temporada de publicação dos balanços das empresas cotadas teve um início forte, explicaram os analistas.

O Dow Jones Industrial Average subiu 489,17 pontos, ou 1,61%, para 30.792,34 pontos; o S&P 500 ganhou 66,88 pontos, ou 1,78%, para 3.817,65 pontos; e o Nasdaq Composite somou mais 193,25 pontos, ou 1,46%, para 13.463,85 pontos.

Pesos pesados, incluindo Microsoft, Amazon.com e Alphabet, estavam entre os maiores crescimentos do S&P 500, um dia depois de os três principais índices dos Estados Unidos terem sofrido a sua maior queda percentual diária em três meses.

A Apple divulgou vendas e lucros do trimestre (que inclui o Natal) que superaram as expectativas de Wall Street. No entanto, as ações da fabricante do iPhone caíram 1,86% após subir cerca de 7% no início do ano.

Com a temporada de balanços trimestrais em pleno andamento, os investidores do mercado têm procurado as empresas mais sólidas na relação preço/lucros. “Muitas empresas superaram as estimativas e, sim, talvez algumas delas estejam um pouco fracas”, mas têm perspetivas de recuperação, disse Andrew Slimmon, gestor de portfólio da Morgan Stanley Investment Management, citado pela agência Reuters.

“O que tem sido consistente desde a pandemia é que Wall Street tem sido muito pessimista nas estimativas de lucros e achei que nalgum momento isso iria mudar. E ainda não acabou”, disse, mas as expectativas vão nesse sentido.

Das 159 empresas no S&P 500 que relataram lucros até à manhã de quinta-feira, 83% anunciaram resultados que superaram as expectativas dos analistas, de acordo com dados da Refinitiv, bem acima da taxa de 76% nos últimos trimestres.

Por outro lado, um relatório do Departamento de Comércio anunciou que o PIB do quarto trimestre aumentou a uma taxa anualizada de 4%, em linha com as expectativas, já que o vírus e a falta de outro pacote de apoios reduziram os gastos do consumidor. Outro relatório importante mostrava que mais 847 mil pessoas entraram com pedidos de fundo de desemprego na semana passada, inferior à estimativa de 875 mil. A combinação de ambos ajudou o mercado a voltar ao lado positivo, segundo os analistas.