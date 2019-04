Wall Street regressa aos ganhos enquanto espera minutas da Fed

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira, 10 de abril, em terreno positivo, depois de um início de semana a ‘vermelho’. Os investidores estão a aguardar a divulgação das minutas da Fed (19:00), mas entre os três principais índices de Wall Street reina o otimismo.

O industrial Dow Jones avança 0,10%, para os 26.176,42 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 soma 0,21%, para os 2.884,12 pontos. Quanto ao tecnológico Nasdaq, sobe 0,22%, para os 7.926,70 pontos. Também o Russell 2000 valoriza (0,05%), para os 1.564,18 pontos.

A marcar os mercados financeiros norte-americanos está ainda o facto de a inflação dos Estados Unidos (EUA) ter tido o maior aumento dos últimos 14 meses. Segundo a informação divulgada pelo Departamento do Trabalho dos EUA, o Índice de Preços no Consumidor subiu 0,4% em março – a maior subida desde janeiro de 2018 – devido aos custos dos bens alimentares, combustíveis e rendas.

Como a inflação cresceu acima do esperado pelos analistas Carla Maia Santos, responsável pela equipa de vendas da XTB, explica que a Reserva Federal poderá ter que acionar o aumento das taxas de juro para combater o aumento generalizado dos preços. “O aumento das taxas de juro é percecionado como negativo para as bolsas, pois tornam o capital mais caro e menos disponível para investimentos nos mercados financeiros”, refere, nota de mercado enviada esta manhã.

Em relação à Fed, aa porta-voz da XTB lembra que, para 2019, não se espera um aumento das taxas de juro, mas defende que “declarações positivas face à força da economia norte-americana, que tem sido a mais resistente aos sinais de abrandamento económico global, trarão as bolsas novamente para um rumo positivo”.

Com o maior IPO tecnológico de sempre prestes a chegar – com as notícias de que a Uber está a pensar colocar à venda cerca de 10 mil milhões de dólares (aproximadamente 8,9 mil milhões de euros) de ações e a começar a negociar em Nasdaq já no início de maio – a adversária Lyft está em contraciclo: os títulos da empresa de transporte de passageiros caem 5,81%, para 63,51 dólares.

Quanto ao petróleo, mantém-se acima dos 70 dólares/barril. A a cotação do barril de Brent está a somar 0,54%, para 71 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,45%, para 64,27 dólares por barril. No mercado cambial, nota para a depreciação de 0,17% do euro face ao dólar (1,1242) e para a ligeira desvalorização de 0,02% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3057).

Notícia atualizada às 15h15