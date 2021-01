Wall Street resiste à maior recessão do PIB dos EUA deste 1945

No entanto, a economia dos Estados Unidos deu sinais de retoma no último trimestre do ano passando, tendo crescido 4% e, com os resultados trimestrais de grandes empresas, impulsionou a bolsa de Nova Iorque, que iniciou a sessão desta quinta-feira em alta.

Logo após o arranque da negociação, o industrial Dow Jones subia 0,85%, para 30,562,09 pontos; o S&P 500 ganhava 0,83%, para 3.781,91 pontos; e o tecnológico Nasdaq avançava 0,60%, para 13.350,14 pontos.

Os resultados das cotadas estão a impulsionar o sentimento do mercado. “Bolsas norte-americanas abrem em alta, em dia de diversas apresentações de contas empresarias como a Apple, que ultrapassou a barreira histórica dos $100 mil milhões em receitas. Tesla, Facebook, Mastercard, Comcast, McDonald’s e American Airlines são outros exemplos, com a transporta aérea a refletir as boas contas, mas também a pressão sobre os short sellers”, avança o analista de mercados do Millennium bcp, Ramiro Loureiro.

A Facebook apresentou receitas que surpreenderam o mercado, que superaram os 28 mil milhões de euros, acima das previsões. As ações avança mais de 4%.

Também a Apple está a em destaque depois de ter apresentado uma marca histórica no último trimestre com receitas acima dos 100 mil milhões de euros em três meses pela primeira vez da história da empresa. Mas os títulos reagem negativamente, cedendo mais de 2%.

Já a Tesla desiludiu no último trimestre, com um resultado líquido por ação de 0,8 dólares, abaixo dos 1,03 dólares por ação estimados. As ações estão a tombar mais de 5%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em alta. Em Londres, o Brent avança 1,06%, para 56,40 dólares e, em Nova Iorque, o WTI sobre 0,93%, para 53,34 dólares.