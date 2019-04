Wall Street sem tendência definida. Dona do ‘post-it’ afundou cerca de 13% e arrastou o Dow

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque encerraram a sessão desta quinta-feira sem uma tendência definida. O setor industrial contrabalançou os ganhos do setor tecnológico, impulsionado pelo Facebook e pela Microsoft, que voltou a tornar-se na empresa mais valiosa em bolsa.

Esta quinta-feira, o S&P 500 caiu ligeiramente 0,03%, para 2.926,32 pontos; o tecnológico Nasdaq avançou 0,42%, para 7.816,92 pontos; e o industrial Dow Jones perdeu 0,51%, para 26.462,08 pontos.

No setor industrial, destaque para o tombo de 12,95% da 3M, a empresa que inventou e comercializa os ‘post-it’, o que teve um impacto negativo de 0,4% no Dow.

As receitas da 3M nos primeiro trimestre do ano fixaram-se em 7,8 mil milhões de dólares, abaixo dos 8.025 milhões previstos pelos analistas. E empresa reviu em baixa o guidance para o resto do ano e anunciou o despedimento de dois mil trabalhadores.

A empresa sentiu dificuldade nos mercados fora dos Estados Unidos, nomeadamente na região da Ásia-Pacífico, onde as receitas caíram 7,4%.

No acumulado do ano, as ações da 3M estavam a valorizar 15%, mas perderam mais de 12% depois de um trimestre fraco. Com a desvalorização dos títulos registados esta quinta-feira, as ações estão apenas a valorizar 1% no acumulado do ano.

O setor tecnológico foi impulsionado pelos resultados acima das expectativas da Facebook e da Microsoft. As ações da rede social valorizaram 5,85%, para 193,26 dólares, enquanto os títulos da Microsoft subiram 3,31% para 129,15 dólares. Em bolsa, a Microsoft vale mais do que um bilião de dólares.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a cair. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, está a perder 0,44%, para 74,24 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate perde 1,29%, para 65,04 dólares.