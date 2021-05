Wall Street volta a abrir em alta. Concorrente da McDonald’s dispara 10%

A bolsa de Nova Iorque voltou a abrir em alta, arrancando a sessão desta terça-feira com os três principais índices no ‘verde’ sobretudo por causa dos ganhos da tecnologia. Desde ontem que as empresas tecnológicas norte-americanas têm reagido bem aos comentários de membros da Reserva Federal (Fed), como Raphael Bostic, Lael Brainard e James Bullard, que relativizaram os riscos sobre o escalar da inflação nos Estados Unidos.

Em Wall Street, o industrial Dow Jones está a subir 0,18% para 34.457,15 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 ganha 0,38% pada 4.212,89 pontos. O tecnológico Nasdaq soma 0,59% para 13.741,11 pontos e o Russel 2000 valoriza 0,14% para 2.233,55 pontos.

As ‘Big Tech’ – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ou Netflix – continuam em alta, à semelhança das negociações de ontem.

A Amazon está a subir 0,92% para 3.275 dólares, depois de vir a público que a gigante do e-commerce poderá estar prestes (ainda esta semana) a anunciar um acordo para comprar a MGM Studios. A estação “CNBC” noticia que o preço projetado de até 9 mil milhões de dólares, o que perfazia a maior aquisição da empresa fundada por Jeff Bezos desde a Whole Foods em 2017 (13,7 mil milhões de dólares).

Em destaque esta tarde está ainda a cotada Shake Shack, concorrente da McDonald’s, depois de o banco Goldman Sachs ter feito um upgrate ao título de “neutro” para “comprar”. As ações da cadeia de restaurantes fast-food estão a disparar 10,13% para 93,16 dólares.

A companhia aérea United Airlines está a valorizar 4,33% para 58,48 dólares perante a informação ao mercado de que os rendimentos com as os bilhetes para viagens domésticas comprados neste mês ultrapassaram os níveis de 2019.