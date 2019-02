Warren Buffett reconhece ter pago demasiado pela fusão da Kraft e da Heinz

O magnata Warren Buffett, que detém a Berkshire Hathaway, perdeu 27,5% na Bolsa na passada sexta-feira, 22 de fevereiro. Isto tudo devido à compra da Kraft Heinz, conhecida pelo seu ketchup, em fevereiro de 2013 por 28 mil milhões de dólares (24.669 milhões de euros).

O investidor reconheceu esta segunda-feira que pagou demasiado pela fusão da Kraft e da Heinz, que agora forma a gigante alimentar. A operação foi impulsionada pelo próprio Buffett através da Berkshire Hathaway, sendo que é o acionista principal com 27% do capital, com o apoio da empresa 3G Capital.

As declarações do conhecido investidor surgem depois da Comissão de Segurança e Câmbio ter revelado uma investigação sobre a “contabilidade, procedimentos e controlos internos” da empresa Kraft Heinz, que deverá apresentar perdas de mais de 12 mil milhões de dólares (o equivalente a mais de 10 mil milhões de euros), no último trimestre de 2018.

Ainda que na sexta-feira tenha apresentado quebras superiores a 27%, esta segunda-feira, 25 de fevereiro, as ações na Bolsa continuaram a cair até 1% e provocaram perdas superiores a 4 mil milhões de dólares (mais de 3 mil milhões de euros) no valor da participação de Berkshire.

No entanto, esta não é a primeira surpresa de Kraft. No quarto trimestre do ano passado registaram-se perdas de 25.400 milhões de dólares (mais de 22 mil milhões de euros), sendo que ainda obteve lucros de 24.800 milhões de dólares (mais de 21 mil milhões de euros).

Buffett já revelou que o grupo Berkshire não vai abandonar o capital que detém na Kraft Heinz. E declarou que já tinha adquirido conhecimento da investigação de que a empresa estava a ser alvo.