A segunda temporada de uma das séries televisivas mais aclamadas dos últimos tempos é cada vez menos provável, mas há uma boa notícia para quem não é assinante do HBO: a edição em DVD dos nove episódios com que o produtor Damon Lindelof, ligado a fenómenos como “Lost – Perdidos”, reinventou o universo da obra-prima de banda desenhada “Watchmen”, criada por Alan Moore e Dave Gibbons, e transposta para o cinema em 2009, na qual vigilantes mascarados tentavam salvar o mundo durante a Guerra Fria, com o relógio do juízo final a cinco minutos da meia-noite que significaria a guerra atómica entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Também na série televisiva há quem não saia de casa sem máscara, o que não significa que “Watchmen”, estreado no outono de 2019, tenha conseguido antecipar a realidade pandémica que tomaria conta do planeta meses mais tarde. Ao contrário da história original, na qual os mascarados eram vigilantes liderados pelo poderoso Doctor Manhattan, agora são os agentes da polícia que não se arriscam a ser vistos de rosto descoberto e a terem a identidade conhecida.

