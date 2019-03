‘Week Number Rollover’: acontece a cada 19 anos e pode afetar o seu GPS

Os sistemas operativos dos antigos GPS vão sofrer a segunda reposição do número de semanas, evento que acontece a cada 19 anos, já no próximo dia seis de abril.

O fenómeno ocorre quando o calendário interno do sistema de navegação atinge a semana 1024, atualização que força a reiniciação do dispositivo e acontece graças a uma falha de comunicação entre os satélites de GPS e os chips receptores dos equipamentos.

A primeira contagem começou a 6 de janeiro de 1980 e atingiu a milésima vigésima quarta semana a 21 de agosto de 1999. Dessa data até ao próximo dia seis de abril, passaram-se mais 1024 semanas e o tempo de vida dos GPS mais antigos está a esgotar-se.

Várias foram as marcas que já pediram aos seus clientes que atualizassem os seus dispositivos, na esperança de reduzir as consequências deste episódio. Para isso, criaram páginas online de ajuda e esclarecimento sobre o tema, como é o caso desta do fabricante TomTom.