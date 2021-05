WhatsApp processa governo indiano pelas novas regras de privacidade

A WhatsApp deu entrada de um processo no Supremo Tribunal de Deli contra o governo indiano, onde procura bloquear os regulamentos que entram em vigor esta quarta-feira e que, segundo especialistas, obrigariam a aplicação de mensagens do Facebook a romper as proteções de privacidade, segundo a “Reuters”.

A empresa quer que o Supremo Tribunal de Deli declare que a nova regra do governo indiano seja considerada uma violação dos direitos de privacidade na constituição da Índia, uma vez que é exigido que as empresas identifiquem o “a origem da informação” quando as autoridades assim o exigirem.

O processo do WhatsApp aumenta a crescente luta entre o governo do primeiro-ministro Narendra Modi e as gigantes da tecnologia, incluindo Facebook, Alphabet e Twitter, num dos seus principais mercados de crescimento global. A tensão aumentou depois de a polícia ter estado nos escritórios do Twitter esta semana.

Nova Deli também pressionou as empresas de tecnologia para remover o que descreveu como desinformação sobre a Covid-19 que assola a Índia e algumas críticas à resposta do governo à crise.

Por sua vez, o WhatsApp explicou que como as mensagens são encriptadas de ponta a ponta e que teria que quebrar a encriptação tanto para os destinatários das mensagens quanto para os emissores de forma a cumprir a nova lei.

O processo também surge num momento em que muitos indianos começaram a usar aplicações rivais, como a Signal e a Telegram, depois de o WhatsApp ter introduzido uma nova política de privacidade no início deste ano, que permite compartilhar alguns dados com o Facebook e outras empresas.