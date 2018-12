Worx representa cadeia de hostels internacional

A Worx Real Estate Consultants representou com sucesso a Clink Hostels no processo de licitação da Rua de Palma 236-238, um edifício de 4500m2, anteriormente propriedade dos CTT Correios de Portugal SA. O ativo, localizado no centro do bairro histórico de Lisboa irá transformar-se no maior hostel de Portugal. A transação foi concluída com sucesso no dia 5 de Dezembro.

A Clink Hostels está a trabalhar para criar uma cadeia de hostels divertidos, sociais e criativos no coração de algumas cidades europeias. A marca oferece aos jovens viajantes alojamento acessível, no centro da cidade e em edifícios únicos, tais como um tribunal vitoriano e uma associação estudantil em Londres ou um antigo laboratório em Amsterdão e agora, um antigo prédio de correios em Lisboa.

Niall O’Hanlon, diretor de aquisições da Clink Hostels, disse que “Lisboa é um dos destinos mais badalados do mundo e mal podemos esperar para que a Clink esteja presente.”