Zuckerberg gasta 10 milhões por ano em segurança pessoal

Ser a oitava pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna superior a 60 mil milhões de dólares, tem as suas desvantagens. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, investe cerca de 10 milhões de dólares por ano (8,9 milhões de euros) para garantir que nada de mal lhe vai acontecer. As contas são do site norte-americano Business Insider.

Entre as principais precauções encontra-se o posicionamento da equipa de seguranças nos eventos em que Zuckerberg participa. Além de ficarem juntos ao milionário, também se misturam com o público para evitar qualquer risco vindo da plateia.

O cuidado com os atentados a bomba são outra constante. Mesmo sendo o CEO do Facebook, Zuckerberg trabalha num escritório aberto junto a outros funcionários. A diferença é que este local fica um piso acima da garagem do prédio, posição que facilita uma fuga rápida caso seja necessário. Os cuidados não ficam por aqui. O local foi projetado para que nenhum veículo consiga estacionar debaixo da mesa do empresário, evitando assim um possível ataque com carros-bomba.

No mesmo andar de escritórios fica uma sala de reuniões com paredes de vidro à prova de bala. Segundo algumas das fontes citadas pela Businss Insider, o local também tem uma rampa secreta com passagem direta para a garagem do edifício.