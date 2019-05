15 multimilionários britânicos já ganharam 25 mil milhões de euros desde a aprovação do Brexit

Desde o dia 23 de junho de 2016, quando os eleitores britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, que 15 multimilionários britânicos ganharam no seu conjunto (25 mil milhões de dólares) 24,9 mil milhões de euros, ganhos que contrastam com a estagnação económica e as incertezas políticas e sociais que se vivem atualmente no Reino Unido. Ao todo estes 15 multimilionários detêm um património líquido superior a 109 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros).

Entre os 15 multimilionários estão dois brexiteers (nome atribuído a quem é a favor do Brexit): Jim Ratcliffe e James Dyson. Estes dois multimilionários acrescentaram, em conjunto, às suas fortunas 17,8 mil milhões de euros, segundo a “Bloomberg”. Ratcliffe e Dyson fazem parte do grupo de multimilionários que conseguiram superar as incertezas face ao Brexit e continuar a lucrar no Reino Unido.

Segundo o “Sunday Times”, em fevereiro, Jim Ratcliffe estaria a estudar a melhor forma de poupar 4,6 mil milhões de euros em impostos, por causa do Brexit. Uma mudança para o Mónaco era noticiada como uma possibilidade.

O crescimento das fortunas destes 15 multimilionários aponta que os efeitos económicos do Brexit não afetam todos da mesma forma. Em fevereiro deste ano, o presidente do Bank of England, Mark Carney, disse que a economia britânica atravessava o que chamou “nevoeiro do Brexit”, enquanto o banco reviu em baixa a sua perspetiva de crescimento para 2019 e 2020.

Segundo a Bloomberg, o mercado de trabalho continua forte mas as empresas começam a cortar nos custos, temendo que uma desaceleração económica possa evoluir para uma grave recessão económica e social, após a saída do Reino Unido da União Europeia. A incógnita continua a ser se o Brexit ocorre com ou sem acordo entre Londres e Bruxelas.