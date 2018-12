Cinco sugestões para ocupar as crianças nas férias de Natal

MAAT

Para os mais curiosos, o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, tem oficinas dedicadas às crianças, que incluem uma curta imersão no mundo da eletricidade. A 16 de dezembro tem lugar a oficina ‘curto circuito’, onde crianças com mais de oito anos poderão explorar como funcionam, por exemplo, os semáforos, as campainhas ou os interruptores.

Museu da Carris

O Museu da Carris, em Lisboa, aposta uma vez mais em oficinas infantis entre os dias 17 e 21 de dezembro. Com diversas opções, poderá cada dia reúne um conjunto de atividades, que incluem atividades plásticas, teatro, desafios ou jogos. Entre as atividades plásticas incluem-se, nomeadamente, as opções: ‘A árvore de guarda-freio’, ‘Um postal para os meus avós!’ ou ‘Lapónia, uma cidade repleta de sinais especiais!’.

Serralves

Entre os dias 17 e 28 de dezembro, Serralves, no Porto, realiza o seu programa de férias escolares, destinado a crianças e jovens entre os 4 e 12 anos. O museu organiza diversas oficinas temáticas, onde os mais novos são convidados a explorar a arte e a natureza, enquanto descobrem a arte contemporânea, o parque e a quinta pedagógica.

Happy Code

A academia de código Happy Code tem disponíveis cursos dirigidos aos mais novos, a realizar no período natalício. Pode optar entre diversas opções, entre as quais o curso de ‘youtuber’, para maiores de oito anos de idade, com a duração de 15 horas. Existem ainda as opções de ‘o meu primeiro jogo’ e de ‘roblox’, onde as crianças são convidadas a criar cenários e items.

Second Language

No Porto, esta escola de línguas tem uma oficina para férias de Natal, entre os dias 17 e 21 de dezembro, destinada a crianças entre os seis e os 12 anos. No programa estão várias atividades, que incluem artes visuais, música, fotografia e desporto através das quais, os mais novos poderão contactar com a língua inglesa.