Sport TV disponibiliza subscrição por 72 horas a pensar no Grande Prémio de MotoGP em Portugal

A Sport TV disponibilizou um serviço pay-per-time de 72 horas a pensar no Moto GP, cujo último Grande Prémio ocorre em Portugal entre os dias 20 e 22 de novembro, anunciou o canal. A funcionalidade está disponível no serviço da Sport Tv na Meo, NOS e Vodafone

A prova decorrerá no circuito de Portimão e terá participação do piloto Miguel Oliveira. “Sabíamos que muitos portugueses queriam apoiar o Miguel Oliveira no GP de Portugal. Nesta última etapa queremos que haja o maior número de lares portugueses a poder apoiar este atleta”, afirma presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires.

O objetivo do serviço pay-per-time é, por um lado, um movimento da Sport TV para explorar a oportunidade de vir a captar mais subscritores. E, por outro, permitir que os adeptos da prova e do piloto português possam assistir à competição, a um preço reduzido, sem ter de subscrever o serviço mensal ou anual. O serviço está disponível a partir de dia 20 de novembro por 4,99 euros.

Além da corrida final no domingo, será possível assistir a partir deste serviço aos treinos e à qualificação.

A disponibilização deste serviço pela Sport TV está em linha com o que tem sido feito no mercado dos conteúdos premium em Portugal. Recorde-se que a Eleven também lançou um serviço pay-per-time para a transmissão dos jogos da ‘final eight’ da Liga dos Campeões, em agosto, e do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em outubro.