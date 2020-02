803 mil euros por tweet. Cristiano Ronaldo é o desportista que mais lucra no Twitter

Um ‘tweet’ efetuado pelo avançado da Juventus e craque da Seleção, que tem 82.7 milhões de seguidores nesta rede social, acarreta um valor de 803 mil euros, colocando o português de 35 anos à frente do espanhol Andreas Iniesta (546 mil euros) e do brasileiro Neymar (442 mil euros), de acordo com relatório da plataforma de marketing desportivo Opendorse.

Além de ser detentor dos ‘tweets’ mais lucrativos, Cristiano Ronaldo já estava no topo, no contexto desportivo, como o atleta que mais ganha no Instagram, com ganhos de 902 mil euros por post, de acordo com a análise da HopperHQ.

Ainda no Twitter, e quebrando o monopólio do futebol, Lebron James surge na quarta posição entre os que mais lucram com publicações nesta rede social, com ganhos de 435 mil euros, colocando-o no topo entre os atletas norte-americanos.

A primeira mulher a surgir neste ranking é a tenista Serena Williams, vencedora de 23 provas do Grand Slam, e que, por cada ‘tweet’, arrecada 106 mil euros, montante que a situa na 13ª posição da lista.