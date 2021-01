A reunião da Fed, as contas das ‘tech’ e a visão do FMI. Veja o “Mercados em Ação”

Assista esta terça-feira às 17h00 ao “Mercados em Ação”, na JE TV, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico.

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e Luís Tavares Bravo, diretor de investment advisory do Bison Bank, discutem o que se espera do reunião da Reserva Federal e dos resultados das grandes tecnológicas norte-americanas.

O painel irá analisar ainda os primeiros dias da administração Biden na Casa Branca, incluindo os obstáculos para aprovar estímulos orçamentais no valor de 1,9 biliões de dólares, e ainda as novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a economia global.