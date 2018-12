“Acordo permite eliminação da precariedade e crescimento do Porto de Setúbal”, diz Ministra do Mar

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, confirmou esta sexta-feira que os estivadores chegaram a acordo com os operadores portuários para a integração de 56 trabalhadores no Porto Setúbal, colocando fim à paralisação daquele porto.

Em conferência de imprensa, no Ministério do Mar, após a assinatura do acordo, Ana Paula Vitorino disse que “é um dia muito importante para o País”, já que foi encontrada “uma solução em que todos ganham. Só existem vitoriosos”.

“Este acordo permite atingir dois dos grandes objetivos fixados para a negociação: primeiramente, a eliminação da precariedade incompreensível e com conceitos ultrapassados que existe no Porto de Setúbal. E permite retomar a rota de crescimento no Porto, apoiando o desenvolvimento da economia da península e da economia nacional”, disse.

A ministra sinalizou que serão “contratados de imediato mais 56 trabalhadores” e que existe “a possibilidade a curto prazo de mais dez a 37” trabalhadores serem integrados.

(Em atualização)