Adolfo Mesquita Nunes pede congresso no CDS para “apelar ao seu sentimento vital” do partido

O antigo dirigente do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes lançou o desafio de o partido marcar um congresso nacional para que se possam esclarecer algumas questões. Através das redes sociais, justificou que o objetivo do congresso é “apelar ao sentimento vital” do partido.

“Dei este passo porque senti que o partido precisa apelar ao seu sentimento de vital e é por isso que eu pedi um congresso”, sublinhou Adolfo Mesquita Nunes na sua página pessoal no Facebook. O vídeo publicado na plataforma esta segunda-feira teve como objetivo explicar porque se disponibilizou para a liderança do CDS-PP.

Para o antigo dirigente centrista, “o próximo conselho nacional devia responder a uma pergunta: estão as coisas a correr bem ou chegamos a um ponto em que temos de voltar a ouvir o partido, em que temos de voltar a pensar, independentemente do congresso passado”.

Sobre o passado do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes apontou que “no ano passado, o CDS vinha de um péssimo resultado eleitoral e apresentaram-se duas candidaturas distintas e muito mobilizadas para dar a volta ao resultado. As duas estavam conscientes de que era preciso dar a volta ao resultado”.

“Não estava em causa o desaparecimento do partido, estava em causa como saber dar a volta a esse resultado. Havia uma esperança no ar e atrevo-me a dizer que a direção atual do partido, naquele congresso, representou essa esperança de uma forma particular”, sublinhou Adolfo Mesquita Nunes.