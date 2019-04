“Adorava, mas não vou fazê-lo”. Trump recusa-se a divulgar declarações de impostos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou mais uma vez, esta quarta-feira, a sua recusa em divulgar publicamente as suas declarações de impostos, apesar da crescente pressão no Congresso, que deve estimular uma batalha legal pelos documentos a serem divulgados.

Em declarações aos jornalistas à porta da Casa Branca, Trump disse que os norte-americanos não se importam com a questão e que os reembolsos estão atualmente a ser auditados pelo Internal Revenue Service (IRS, serviço do departamento do Tesouro norte-americano). Apesar disso, os especialistas fiscais e legais afirmam que não existe correlação e que a auditoria não impede a divulgação dos documentos.

“Adorava divulgá-los, mas não vou fazê-lo enquanto estiver sob auditoria. É muito simples”, disse Trump citado pela ‘Reuters’.

Os democratas pediram ao departamento do Tesouro dos EUA que entregasse as seis últimas declarações de impostos do presidente republicano Donald Trump, que continua a recusar a sua divulgação, o que faz antever uma batalha judicial.

Como presidente eleito, Trump interrompeu uma prática que já dura há décadas e que defende a divulgação de declarações de impostos publicamente. O chefe de Estado norte-americano é ainda proprietário de muitas empresas, desde campos de golfe e hotéis e outras propriedades.

Se o Congresso decidir levar a administração a tribunal pelos impostos de Trump, não existe jurisprudência disponível para ajudar a orientar os juízes, de acordo com os especialistas legais.

Os democratas multiplicaram desde janeiro as investigações parlamentares contra o Presidente, mas os líderes descartam neste momento qualquer perspetiva de um processo de destituição de Donald Trump. Os republicanos, no entanto, denunciam o que consideram ser um “abuso” de poder por parte dos democratas, que têm “pressa para destituir” Donald Trump.