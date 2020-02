Agnès Buzyn será a próxima candidata às eleições autárquicas em Paris, pelo movimento A República em Marcha, do presidente francês, Emmanuel Macron. Vem substituir Benjamin Griveaux que desistiu da corrida após a divulgação de imagens suas retiradas vídeos com conteúdo sexual. “Vou concorrer para ganhar”, anunciou Agnès Buzyn à agência AFP, depois de renunciar ao cargo de ministra da Saúde para se candidatar às eleições autárquicas, que terão lugar no dia 15 de março.

Agnès Buzyn, de 57 anos, é filha de um cirurgião ortopédico e de uma psicóloga. Casou-se com Yves Lévy em 1997 e tem três filhos do seu primeiro casamento com Pierre François Veil. É formada em medicina e especializada em hematologia. Desempenhou diversas funções em inúmeros institutos científicos e organismos

