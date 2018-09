“Agora [o meu edifício] voltou a ser o mais alto”. A insólita reação de Trump aos ataques de 11 de setembro

A 11 de setembro de 2001, aquando dos ataques às Torres Gémeas, a televisão norte-americana WWOR, de New Jersey, recolheu declarações do agora presidente dos Estados Unidos e para história ficou uma infeliz afirmação de Trump.“E agora [o meu edifício] voltou a ser o mais alto”, recorda o “The Washington Post” esta terça-feira.

Nas declarações à WWOR, Donald Trump contou como observou o embate dos aviões ao World Trade Center a partir do seu escritório no edifício 40 Wall Street, propriedade de Trump, sublinhando como o seu edifício voltara a ser o mais alto da baixa de Manhattan após a queda das Torres Gémeas.

No artigo do jornal norte-americano, que recorda os atentados de há 17 anos e a opinião de Trump à época, o então porta-voz e assessor de Trump, Alan Marcus, conta que o atual presidente norte-americano estava nervoso, embora não tivesse hesitado em falar.

“Tenho uma janela que dá mesmo para o World Trade Center e vi uma explosão enorme”, afirmara Trump, numa alusão à vista que tem da sua penthouse na Trump Tower. E prosseguiu: “Não quero acreditar. Agora, estou a olhar para nada. Desapareceu. É difícil de acreditar”.

Quando foi questionado por Brenda Blackmon, a jornalista da WWOR que liderava a emissão a 11 de setembro, sobre eventuais estragos no 40 Wall Street, o agora presidente dos EUA disse que o seu edifício saíra ileso do sucedido, mas atirou logo de seguida:”O 40 Wall Street era o segundo edifício mais alto da baixa de Manhattan e antes do World Trade Center era o mais alto – depois eles construíram o World Trade Center e passou a ser o segundo mais alto. E agora [o meu edifício] voltou a ser o mais alto”.

O fatídico 11 de setembro de 2001

A 11 de setembro de 2011, os Estados Unidos e o mundo mudaram com o embate de dois aviões nas Torres Gémeas, o centro financeiro de Nova Iorque, num ataque da organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin-Laden. Além do World Trade Center, o grupo fundamentalista islâmico atacou ainda o Pentágono. O ataque mudou a perceção do mundo ao mundo árabe nos países do Ocidente e deu força a futuras intervenções militares norte-americanas no Médio Oriente, após o 11 de setembro ter vitimado quase três mil pessoas. O ataque terrorista não ganhou relevância pelo número de vítimas, mas sim pelo suimbolismo dos alvos do ataque perpetrado pelos terroristas da Al-Qaeda. O suceiddo poderia ter ainda dimensões maiores, uma vez que um quarto avião teria sido sequestrado pelo grupo terrorista, mas os passageiros desse voo conseguiram fazer a aeronave depsenhar-se num descampado do Estado da Pensilvânia.