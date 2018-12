Ainda não sabe onde passar a passagem de ano? Aproveite estas viagens ‘lowcost’

Se os seus olhos já estão focados em 2019, mas ainda não tem planos de réveillon, o motor de busca de viagens momondo tem para si sete destinos económicos para receber o próximo de braços abertos, fora de Portugal e sem esvaziar a carteira.

Porto, Portugal - 59 euros A Avenida dos Aliados, no Porto, é um verdadeiro clássico do Réveillon português e são muitas as atividades preparadas para a última noite do ano 2018. Os visitantes têm a oportunidade de dançar e cantar ao som de artistas nacionais, conhecer os bares e discotecas situados nas Galerias e Praça dos Leões e assistir ao tradicional e afamado fogo-de-artifício, na Ponte D. Luís. Para uma passagem de ano diferente, alugue um barco no cais de Gaia e explore o rio Douro na companhia da família, amigos e, claro, de uma garrafa de espumante.

Madrid, Espanha - 85 euros Na terra dos 'nuestros hermanos' todos os caminhos vão dar a Puerta del Sol, espaço que reúne milhares de pessoas na noite da passagem de ano. As uvas de la suerte são presença obrigatória no Réveillon espanhol, desaparecendo à medida que soam as 12 campanadas – som dos sinos. Quando o fogo-de-artifício termina e as ruas começam a esvaziar, Madrid divide-se entre os foliões que continuam a festa nas discotecas da capital e os caseiros que preferem pôr o sono em dia.

Barcelona, Espanha - 101 euros Em Barcelona, na Catalunha, a tradição dita que a contagem regressiva deve ser feita em casa, na companhia da família ou amigos, a fim de se evitar as multidões de turistas nas ruas e o frio que se faz sentir. Mas desengane-se quem pensa que o resto da noite é passado da mesma maneira: há diversos cotillón (festas de passagem de ano) para dançar até de madrugada nos bairros de Montjuic, Gótico e El Raval. Se iniciar o novo ano em casa ou na rua, não tire os olhos do céu à meia-noite, Barcelona promete um espetáculo piromusical muito especial.

Londres, Inglaterra - 122 euros As 12 badaladas vão fazer ouvir-se em Londres, no Reino Unido, e o céu iluminar-se-á para um espetáculo inesquecível nos arredores da London Eye. São cerca de 12 minutos de fogo-de-artifício, acompanhados por muita música, sorrisos e abraços, que o deixarão totalmente rendido aos encantos da capital, apesar do frio típico desta época do ano. Se preferir evitar a multidão que se junta no South Bank, poderá fazer um cruzeiro pelo rio Tamisa, passear pela admirável Victoria Embankment ou dançar até de madrugada nos inúmeros bares e discotecas da cidade.

Ponta Delgada, Açores - 125 euros Nos Açores há 9 ilhas por descobrir, por isso o melhor é disponibilizar a última semana de 2018 e seguir viagem para o arquipélago. Depois de contemplar a Cascata do Aveiro, em Santa Maria, de provar o saboroso queijo de S. Jorge e explorar o Algar do Carvão, na Terceira, dirija-se para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e receba o novo ano. Prepare as passas, o champanhe e faça a contagem decrescente para dar as boas vindas a 2019 nas Portas da Cidade, com um deslumbrante fogo-de-artifício como pano de fundo.

Paris, França - 130 euros Se Paris for o destino da sua passagem de ano, é mandatório passar pelos Champs-Elysées, cobertos por decorações e iluminações de Natal. Depois de desfrutar de um jantar requintado num dos inúmeros restaurantes da região, procure um lugar com boa visibilidade e aguarde pelos espetáculos de luzes e fogo-de-artifício que deslumbram parisienses e turistas. Para um plano diferente, faça um cruzeiro pelo rio Sena ou aprecie a vista francesa nas colinas de Montmartre, sempre na companhia de um bom champagne. Santé!