Airbus A330-900 neo da TAP já voa para São Paulo

tapEsta sexta-feira, o mais recente Airbus A330-900neo da frota da TAP Air Portugal voou pela primeira vez para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, disse a companhia aérea em comunicado.

“Com a entrada em operação deste avião, as duas frequências diárias da rota Lisboa-São Paulo serão maioritariamente operadas pelos novos aviões A330 neo da frota da TAP”, diz o documento.

Além disso, “os clientes da TAP para Salvador da Baía, Brasília e Belo Horizonte já puderam ter a experiência de voar nos Airbus A330-900neo”.

Para reforçar as rotas de longo curso, a TAP já conta com cinco aeronaves deste modelo, mas deverão aumentar para 19 até ao final do ano. Além disso, até 2025, no âmbito da modernização dos seus aparelhos, a companhia aérea prevê contar com mais 71 aeronaves novas.

“A TAP Air Portugal é a única companhia aérea do mundo a beneficiar dos muitos atributos desta aeronave de maior alcance que representa um novo conceito ajustado à ambição da Companhia de oferecer o melhor produto da indústria aos seus clientes”, referiu a empresa.

“A companhia é também pioneira ao oferecer neste avião mensagens de texto ilimitadas grátis, via wi-fi, em voos transatlânticos, sem qualquer custo e para todos os passageiros”.