Alemão Commerzbank compra Hilton em Lisboa

A gestora de fundos alemã Commerz Real comprou o complexo hoteleiro de quatro estrelas DoubleTree by Hilton, em Lisboa, à construtora portuguesa Turismadeira. Os valores da operação não foram divulgados, mas a empresa do Commerzbank refere que fechou um acordo de leasing por um período de 20 anos com a Fontana Hotels, que gere o hotel e é responsável pela sua manutenção.

Em comunicado divulgado quarta-feira, o Commerz Real – que tem sede na cidade de Eschborn, na Alemanha, e fornece soluções de financiamento e leasing imobiliário – afirma que a aquisição deverá estar concluída no próximo ano e que se trata da quarta transação do seu fundo investimento alternativo hoteleiro (Commerz Real Institutional Hotel Fund).

“Lisboa estabeleceu-se como um dos principais destinos turísticos da Europa (…). Ao mesmo tempo, o mercado hoteleiro beneficia de uma quantidade crescente de viajantes de negócios, como resultado de inúmeras feiras internacionais na capital”, destacou Dirk Schuldes, responsável global de Hotelaria do Commerz Real, na nota tornada pública esta manhã.

Localizado na Rua Engenheiro Vieira da Silva, o complexo em causa é composto pelo DoubleTree by Hilton Lisbon, Fontana Park, que foi construído em 1910 e restaurado em 2008. O hotel tem sete andares, 146 quartos e 62 lugares de estacionamento, assim como salas de conferências, dois restaurantes, bar e ginásio. Assim que a compra ficar finalizada, proceder-se-á a uma extensão para 80 suítes com cerca de 40 metros quadrados em média e 40 lugares de estacionamento.