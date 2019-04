Altri e CTT afundam PSI20. Praças europeias negoceiam mistas

O principal índice bolsista português, PSI 20, encerrou a sessão desta quinta-feira a desvalorizar 0,39%, para 5.317,72 pontos, enquanto as principais praças europeias negociaram mistas.

Os principais responsáveis foram os CTT, que tombou 1.73% euros 73%, para 2,16 euros e a Altri, que caiu 1,58%, para 7,17 euros. Também a Pharol (1.35%), para 0,18 euros e a Corticeira Amorim (1.33%), para 10,42 euros, fecharam no vermelho.

As ações da Mota-Engil subiram 0.70%, para2,31 euros impulsionadas pelo facto de ontem terem superado a resistência dos 2.25%.

A petrolífer Galp desvalorizou 0,87%, para 14,22 euros, penalizando assim o PSI20.

Com exceção da praça alemã, os mercados europeus encerraram em baixa, com os investidores a monitorizarem os desenvolvimentos relacionados com as conversações sino-americanas. No setor bancário, o Commerzbank valorizou-se, depois da Reuters ter informado que o banco italiano Unicredit mostrou-se interessado numa eventual fusão com o banco alemão.

Até ao momento, esta notícia não teve qualquer confirmação oficial. Além disso, a agência noticiosa referiu que a administração desta instituição irá reunir-se no dia 9 de abril para decidir se irá prosseguir com as conversações com o Deutsche Bank que têm como objetivo uma possível fusão.

Na Alemanha, o DAX cresceu 0,28%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,19%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,09%, o holandês AEX subiu 0,04%. Em Espanha, o IBEX35 valorizou 0,45% e o italiano FTSE MIB caiu 0,20%.

A cotação do barril de Brent subiu para o valor de 69,59 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresceu 0,03%, para 62,49 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvalorizou 0,15%, para 1,12 dólares.