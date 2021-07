Amazon castiga Wall Street na última sessão de mais um mês de ganhos

Wall Street fechou a sessão desta sexta-feira com os três principais índices no vermelho, com o sector tecnológico a ser castigado pelos resultados abaixo das expectativas da Amazon no segundo trimestre do ano. Ainda assim, julho termina com ganhos mensais nas três praças nova-iorquinas.

O Dow Jones encerrou com menos 150 pontos, caindo 0,42% para os 34,935.47, enquanto o Nasdaq recuou 0,71%, ou 105 pontos, para os 14,672.7.

Já o S&P 500 perdeu 0,48%, fechando com 4,397.80 pontos, mas conseguiu terminar o mês de julho com ganhos, assinalando o sexto mês consecutivo no verde do índice. Também o Dow e Nasdaq assinalaram ganhos em julho, apesar das perdas na derradeira sessão do mês.

A Amazon perdeu 7,50% depois de anunciar 113 mil milhões de dólares (95,26 mil milhões de euros) de receita no segundo trimestre, atingindo o terceiro trimestre consecutivo acima da barreira dos 100 mil milhões de dólares (84,30 mil milhões de euros) de faturação e um crescimento homólogo de 27%. No entanto, a expectativa do mercado estava cifrada nos 115 mil milhões (96,95 mil milhões de euros), pelo que a gigante tecnológica ficou aquém das estimativas dos analistas pela primeira vez em três anos.

Tal facto castigou consideravelmente o restante sector, com as principais cotadas a encerrarem maioritariamente no vermelho. Facebook, Microsoft e Alphabet acompanharam as perdas, recuando 0,51%, 0,49% e 0,76%, respetivamente, enquanto Apple e Netflix avançaram 0,15% e 0,68% cada uma.

Também o sector energético experienciou dificuldades ao longo da sessão, e isto apesar dos resultados acima das expectativas de duas das maiores petrolíferas no mercado norte-americano. A Exxon-Mobil recuou 2,32% e a Chevron perdeu 0,74%, com os investidores a mostrarem uma inclinação para a venda de títulos de energia durante a sessão de sexta-feira.