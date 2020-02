Ana Catarina Mendes (PS): “Números da economia desmentem tese de que tudo está mal”

A líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, congratulou o Governo pelos números sobre o crescimento da economia nacional em 2019, divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), defendendo que estão “a cumprir os compromissos”.

“Os números da economia desmentem a tese de que tudo está mal. Os números do INE revelam uma economia em convergência, uma economia resiliente e sustentável”, disse a parlamentar do PS no primeiro debate quinzenal depois da aprovação do Orçamento do Estado, esta terça-feira.

Depois da intervenção do líder social-democrata, Rui Rio, Ana Catarina Mendes disse que “até hoje ainda não se ouviu qualquer palavra do principal partido da oposição”, destacando a performance da economia registada no ano passado.

“Uma economia convergente, ao contrário do anúncio do PSD da vinda do diabo”, frisou, acrescentando que “estamos a cumprir o nosso compromisso”.

Para a líder parlamentar do PS, “a direita não suporta que tenha sido o Governo do PS a conseguir simultaneamente os melhores resultados económicos do país e simultaneamente o crescimento económico convergente com a média da União Europeia”.