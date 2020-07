Mudanças no apoio ao grupo parlamentar do PAN

Foi publicado em Diário de República, a 13 de julho, um despacho do PAN onde consta que André Batista Nunes é o novo chefe de gabinete do PAN. No mesmo documento, o partido anuncia a saída de alguns assessores.

Assim, consta por “despacho de 25 de junho de 2020, da Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-Animais -Natureza, PAN”, que o partido nomeia o doutor André Batista Nunes com efeitos imediatos. Exonerados do cargo de assessores ficam Márcio Manuel Cavaleiro da Quadrada, Sara Filipa Tomé Marques Martins, Susana Isabel de Oliveira Andrade.

O PAN tem estado sujeito a algumas mudanças pela saída do eurodeputado Francisco Guerreiro e a deputada Cristina Rodrigues.

“O eurodeputado Francisco Guerreiro sai do partido Pessoas-Animais-Natureza por divergências políticas com a direção e garante que continuará a defender no Parlamento Europeu os ideais pelos quais foi eleito e se rege”, referiu um comunicado enviado à Lusa, a 16 de junho.

No comunicado, constou ainda que “as divergências que justificam o seu afastamento do PAN assentam na falta de identificação política com várias posições relevantes tomadas pelo partido no parlamento nacional, bem como com a linha política global que tem caracterizado a atuação do PAN nos últimos meses”.

A 25 de junho, foi a vez da deputada Cristina Rodrigues abandonar o partido. “Hoje, de coração extremamente apertado, decidi desvincular-me do PAN, após ter dado tanto de mim a este partido. Infelizmente, não consigo adiar mais esta decisão e apenas a tomo por não ver outra saída e por acreditar que, ao adiá-la, poderia vincar ainda mais as divergências existentes e ser mais prejudicial para o partido, para mim e para as causas com que continuo a identificar-me”, garantiu, numa nota enviada à Lusa.

“Fui sentindo cada vez mais a minha voz silenciada e a minha capacidade de trabalho condicionada, o que culminou com o meu recente afastamento da Comissão Política Permanente do PAN, feito à minha revelia e sem aviso prévio”, assegurou Cristina Rodrigues, que continua a participar na atividade parlamentar como deputada não inscrita.