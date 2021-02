André Ventura procura reeleição na liderança do Chega a 6 de março

Os militantes do Chega serão chamados a eleger o presidente da direção nacional do partido a 6 de março, naquilo que se prevê ser pouco mais do que uma formalidade para o fundador e deputado único André Ventura. A menos de um mês dessa data, referida numa convocatória enviada pelo presidente da mesa da convenção nacional, Luís Filipe Graça, não existe qualquer sinal de que Ventura vá enfrentar oposição interna, tal como sucedeu em setembro do ano passado, quando foi reeleito com 99% dos votos.

Apesar de ter obtido 496.773 votos nas eleições presidenciais de 24 de janeiro, com 11,9% do total, o fundador e deputado único do Chega falhou o objetivo de suplantar Ana Gomes no segundo lugar – a antiga eurodeputada socialista obteve 541.556 votos (12,97%) – e não evitou que Marcelo Rebelo de Sousa fosse reeleito à primeira volta, com 60,7%. Ventura disse logo na noite eleitoral que, perante a desvantagem em relação a Ana Gomes, cumpriria a promessa de se voltar a sujeitar à votação dos militantes, tendo escrito meses antes que se demitiria da liderança do partido caso ficasse atrás da “pior candidata presidencial de sempre”.

Nas eleições de 6 de março serão também eleitos os delegados de cada distrital à III Convenção Nacional do Chega, ainda sem data marcada. Fontes do partido apontam que, devido à situação pandémica, a reunião deverá ocorrer no início do verão e ser dedicada à preparação das eleições autárquicas, disputadas em setembro ou outubro deste ano.

Além da praticamente garantida reeleição de André Ventura e da eleição dos delegados, várias estruturas distritais do Chega serão eleitas a 6 de março.