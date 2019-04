Angola aperta cerco a Isabel dos Santos

A justiça angolana transformou o inquérito contra a Sonangol num processo-crime devido à recusa de Isabel dos Santos em se apresentar na Procuradoria-Geral da República, noticia o semanário “Expresso” este sábado.

“Estando a sua atitude na origem da paralisação da ação a deixar-nos de mãos atadas, não tínhamos outra saída senão avançarmos agora com um processo-crime a partir do qual poderemos vir a contar com a colaboração de outras instituições de investigação criminal no estrangeiro com quem temos acordos de cooperação”, disse fonte da PGR ao Expresso.

Segundo o semanário, a empresária angolana está também sob pressão no Banco de Fomento de Angola (BFA) com o CaixaBank alegadamente incomodado com o conflito entre Isabel dos Santos e o Estado angolano.

“Ela colocou peões da sua conveniência que lhe permitem ditar as regras do jogo a favor dos seus interesses e não vamos continuar a permitir ter no banco um presidente (Mário Silva) que é um pau-mandado de uma pessoa”, disse fonte da Sonangol ao Expresso.