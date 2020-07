Anselmo Crespo é o novo diretor de informação da TVI

Anselmo Crespo vai ser o novo diretor de informação da TVI, apurou o Jornal Económico. O atual sub-diretor da TSF vai substituir Sérgio Figueiredo no cargo que saiu recentemente da TVI após cinco anos.

Contactado pelo Jornal Económico, Anselmo Crespo não quis fazer comentários.

O JE também sabe que João Fernando Ramos da RTP é apontado como a escolha para subdiretor de informação, mas não foi possível confirmar com o jornalista, nem obter qualquer comentário até ao momento. O pivô da televisão pública, sediado no Porto, é uma das caras do telejornal diário da RTP 2.

Anselmo Crespo chegou à TSF em 2016, depois de 14 anos na SIC. Na estação de televisão foi jornalista na área da Economia e durante dois anos ocupou o cargo de editor de política da SIC.

A 10 de julho, a estação de televisão de Queluz de Baixo anunciou a saída de Sérgio Figueiredo, passando o subdiretor de informação Pedro Pinto a ocupar o cargo de diretor de informação de forma interina.

O Jornal Económico já contactou a Media Capital para obter esclarecimentos e aguarda por uma resposta.

João Fernando Ramos, por sua vez, tem apresentado vários espaços informativos na RTP, como o Bom dia, o Jornal-2, Semana ao Sábado, na RTP2, o Jornal da Tarde na RTP1 e o 24 Horas na RTP2.

O jornalista sediado no Porto também já ocupou os cargos de editor executivo e de adjunto de informação com a supervisão da RTP3.

Notícia em atualização