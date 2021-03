António Costa aponta que Portugal reduziu para metade número de incêndios e área ardida

O primeiro-ministro, António Costa, referiu esta, quinta-feira, que o país reduziu para metade o número de incêndios e área ardida, um sucesso que atribui à reforma florestal que tem sido levada a cabo desde 2017. As declarações foram proferidas à margem do Conselho de Ministros, que foi presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas, António Costa garantiu que “diminuímos para metade o numero de incêndios, diminuímos para metade a área ardida”.

O sucesso deve-se à estratégia que existe desde 2017, segundo António Costa. “O que mais marcou [a floresta] foi ter deslocalizado o tema da floresta do flagelo do fogo para aquilo que são as verdadeiras causas profundas, que o fogo é o sinal mais visível que tem a ver com o ordenamento do território e da paisagem, que tem a ver com o abandono do interior e tem a ver com a perda do valor económico da floresta”.

Aspetos que têm de ser trabalhados “se queremos ter uma floresta resiliente, uma floresta que contribua para enriquecer o país, para criar melhores condições de vida no interior do país que ajude as populações a viverem melhor “, garantiu o governante.

Entre o que foi discutido esta quinta-feira, o primeiro-ministro salientou que o mais importante foi a aprovação dos instrumentos relacionados “com o ordenamento do território, o ordenamento da paisagem, as intervenções que tem a ver com uma gestão integrada do espaço rural e também com o desenvolvimento das valências da proteção civil preventiva da qualificação de todos aqueles que são chamados a intervir nos combates aos incêndios florestais e também no reforço dos meios de combate designadamente os meios aéreos confiados à Força Área”.

António Costa aproveitou o seu discurso para agradecer ao Presidente da República por ter presidido o Conselho de Ministros, o último deste mandato, e recorda que os incêndios marcaram os anos de Marcelo enquanto Chefe de Estado.

“O tema da floresta marcou profundamente até por razões profundamente trágicas o mandato do senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa e uma temática relativamente à qual demonstrou-se sempre uma enorme preocupação”, lembrou.