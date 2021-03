António Costa destaca “solidariedade estratégica” no segundo mandato de Marcelo

O primeiro-ministro António Costa reagiu ao discurso de tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa dizendo que deixou manifesta a “cooperação institucional e solidariedade estratégica que unirão os portugueses” num segundo mandato marcada pelos desafios do combate à pandemia de Covid-19 e da reconstrução económica e social.

“Todos saímos daqui com outro ânimo”, disse o primeiro-ministro, depois de apresentar cumprimentos a Marcelo Rebelo de Sousa, vendo nas palavras do Presidente da República uma garantia de que “é possível vencer esta crise”.

O Governo prepara-se para apresentar o plano de desconfinamento, que será discutido na quarta-feira com os parceiros sociais e apresentado no dia seguinte, sendo também na quinta-feira que está marcada mais uma renovação do estado de emergência na Assembleia da República.