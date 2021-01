António Costa felicita Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória

O primeiro-ministro, António Costa felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição à presidência da República. O agrado pela vitória de Marcelo foi igualmente partilhado pelo presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César.

“Felicito calorosamente Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição, com votos das maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses, em defesa da Constituição e do prestígio internacional de Portugal, em profícua cooperação institucional”, escreveu António Costa no Twitter.

Felicito calorosamente Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição, com votos das maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses, em defesa da Constituição e do prestígio internacional de Portugal, em profícua cooperação institucional. — António Costa (@antoniocostapm) January 24, 2021

Por sua vez, Carlos César considerou a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como “boa notícia” para o PS, uma vez que permite a continuidade da “cooperação institucional” entre o Governo e a Presidência da República.

“O PS cumprimenta e facilita de forma especial o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua reeleição com uma margem folgada. A sua vitória é uma boa notícia para o PS porque é uma boa notícia para a confirmação do regime democrático”, afirmou Carlos César a partir dos Açores, na noite eleitoral.

Marcelo Rebelo de Sousa segue para o segundo mandato enquanto Presidente da República tendo obtido 60,70 dos votos.