António Costa sobre crescimento da economia: “Os números falam por si”

O primeiro-ministro, António Costa, reagiu à divulgação dos dados sobre o crescimento da economia portuguesa no ano passado, salientando que “os números falam por si”.

“Acima das previsões e superando as expectativas dos analistas e principais organismos, a economia portuguesa cresceu 2% em 2019, com um final de ano particularmente forte. Os números falam por si: é o terceiro ano consecutivo em que convergimos com a União Europeia”, escreveu António Costa, numa publicação no Twitter, esta sexta-feira.

O crescimento da economia nacional desacelerou para 2% em 2019, mas acima das projeções do Governo, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, esta sexta-feira. No Orçamento do Estado para 2020, o Executivo manteve a projeção sobre o desempenho da economia nacional de 1,9% em 2019, tal como o Conselho de Finanças Públicas, o Fundo Monetário Internacional e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento. Apenas a Comissão Europeia e o Banco de Portugal estavam mais otimistas, acreditando que a economia nacional tenha crescido 2% no ano passado.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que “esta boa notícia para #Portugal é o resultado do esforço das empresas e dos trabalhadores portugueses. Confirma que estamos no caminho certo”.

