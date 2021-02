António Costa sobre plano de vacinação: “Não podemos, a partir de um fruto podre, diminuir uma operação de sucesso”

As posições incendiárias e de incitação ao ódio da eleita por um distrito da Georgia levaram a pedidos de afastamento, algo que o Partido Republicano rejeitou. Face a isto, os democratas avançarão com uma resolução para afastar a trumpista, apoiante do QAnon e da execução de líderes democratas, dos comités no Congresso. Já Liz Cheney mantém o seu lugar na hierarquia, apesar de ter votado a favor da destituição de Trump.