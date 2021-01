Antony Blinken confirmado como Secretário de Estado da administração Biden

O Senado norte-americano confirmou Antony Blinken para assumir a posição de Secretário de Estado na administração Biden, revela a “Reuters”. Desta forma, o diplomata Blinken vai substituir Mike Pompeo na liderança das relações externas dos Estados Unidos.

A votação no Senado terminou com 78 votos a favor de Antony Blinken e 22 votos contra, sendo que eram apenas necessários 51 votos para o diplomata assumir o cargo. Todos os votos contra a confirmação do diplomata foram de republicanos.

O diplomata é um conhecido e confidente de longa do presidente Joe Biden, não tendo sido uma surpresa quando foi nomeado para assumir o cargo. Durante a administração de Barack Obama, entre 2009 e 2017, e sob a vice-presidência de Joe Bide, Blinken serviu como número dois do Departamento de Estado.

Antony Blinken comprometeu-se, perante o Senado dos Estados Unidos, a trabalhar para “revitalizar a diplomacia americana” e também para construir uma união para enfrentar os desafios da Rússia, China e Irão. Além destes compromissos, Blinken prometeu trabalhar mais de perto com os aliados dos EUA, afastando-se da estratégia do 45º presidente dos Estados Unidos.