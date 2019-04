ANTRAM pede cumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) pediu esta terça-feira o cumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Governo, no decorrer da greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00h de segunda-feira, 15 de abril.

Em comunicado, a ANTRAM fez saber que reuniu, ontem, com representantes dos Governo e outras entidades na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), “tendo procedido à análise da situação gerada pela atual greve dos motoristas de matérias perigosas”. A conclusão foi a de que este organismo aceita sentar-se à mesa com o o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), caso o SNMMP promova o cumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Governo e se comprometa a terminar com a greve.

“Face à posição exposta por alguns dos presentes na reunião – segundo os quais a questão da greve deriva de um conflito de natureza eminentemente laboral e tendo em consideração essa análise –, a ANTRAM irá avançar com o processo nessa estrita dimensão”, lê-se ainda no comunicado.

A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica, tendo sido impugnados os serviços mínimos definidos pelo Governo.