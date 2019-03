Em setembro de 2017, a Standard and Poor’s (S&P) surpreendeu e ao fim de cinco anos retirou Portugal do patamar do ‘lixo’, tornando-se a primeira das três agências de notação financeira que tinham colocado a dívida soberana portuguesa nesta categoria a fazê-lo. A melhoria refletiu-se na confiança das instituições internacionais e no custo de financiamento do país. Esta sexta-feira, a notação de Portugal está novamente debaixo do foco da agência americana e, apesar de os analistas não descartarem uma eventual subida do atual rating ‘BBB-‘, mostram-se cautelosos.

Na última avaliação, em setembro, a S&P manteve a notação da dívida soberana portuguesa, mas subiu o ‘outlook’ de ‘estável’ para ‘positivo’, deixando uma mensagem clara: não descartava um upgrade se o ritmo de redução da dívida pública e privada avançasse ao nível das melhorias na estabilidade financeira, com uma desalavancagem de três a cinco pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) ao ano.

