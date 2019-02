Assunção Cristas: “Estou pronta para ser primeira-ministra e fazer acordos com o PSD”

A presidente do CDS-PP está pronta para governar o país e fazer acordos com os sociais-democratas. Se ganhar as próximas eleições legislativas, que se realizam a 6 de outubro, as suas prioridades passam por melhorar as condições na saúde, educação e as dos trabalhadores da administração pública.

“O povo é soberano e muito inteligente. Vamos esperar e ver o que acontece nas urnas. Estou preparada para ser primeira-ministra e também para fazer acordos com o PSD, como aconteceu no passado, embora nunca – insisto – com António Costa, que, aliás, continua a cair nas sondagens”, disse, em entrevista ao jornal espanhol “La Voz de Galicia”.

Assunção Cristas refere à publicação galega que pretende “promover o investimento e as exportações”. “E não esquecer que Portugal não é apenas Lisboa, mas um país muito diversificado e com realidades diferentes”, sublinhou, em declarações divulgadas este domingo.

Questionada sobre o motivo da moção de censura ao governo numa data tão próxima das eleições, Assunção Cristas afirmou que o partido tinha de a apresentar agora, uma vez que só é permitido avançar com esta iniciativa parlamentar, pelo menos, seis meses antes da ida às urnas. “Mas também por causa do tédio dos portugueses nas ruas, pelos cortes e pela falta de investimento na saúde pública, na educação, nas infraestrutura e na função pública, embora Costa o negue”, explicou a deputada e ex-ministra da Agricultura e do Mar.

Em relação ao facto de a moção dos centristas não ter tido ‘luz verde’ no parlamento, a dirigente partidária lembrou que, em Portugal, “ao contrário de outros países, houve mais de 30 moções de censura desde o 25 de Abril de 1974 e apenas uma teve sucesso, a que depôs, em novembro de 2015, Passos Coelho do governo, com o apoio de toda a esquerda, e levou Costa para a liderança executiva em Portugal”.