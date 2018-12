Atividade turística cresce mas duração da estada diminui em outubro

O volume de hóspedes nos hotéis nacionais cresceu 0,7%, para dois milhões, enquanto o total de dormidas decresceu 0,17%, para 5,4 milhões, em outubro, de acordo com os dados da atividade turística do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira.

Os espaços hoteleiros registaram mais hóspedes, mas a duração da estada diminuiu. A estada média foi de 2,70 noites (-0,8%) e a taxa média de ocupação caiu para 53,8%.

Nos dez primeiros meses deste ano, ficaram instalados 18,5 hóspedes nas unidade portuguesas, o que representa um crescimento moderado de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas dormidas, a tendência é contrária, registando-se uma diminuição de 0,5%, sendo os estrangeiros os que mais contribuíram para a quebra.

A contribuir para a redução do número de dormidas esteve uma parte do mercado muito importante para Portugal: o mercado britânico, que pesa 20,2% do total das dormidas de não residentes em Portugal. De acordo com o INE, houve um decréscimo de 2,3% em outubro no número de dormidas de hóspedes britânicos.

Desde o início do ano, o número de visitantes britânicos não passou dos 1,6 milhões, tendo encolhido 8,7%. Alemães e franceses foram 1,1 milhões e 1,2 milhões (-4,4% e -2,4%, respetivamente).