Audiências. SIC completou dois anos de liderança mas TVI garante estar “mais perto” do topo

A SIC completou no final do mês de janeiro dois anos de liderança nas audiências, de acordo com os últimos dados da CAEM/GfK. A estação de Paço d’Arcos fechou o primeiro mês de 2021 com um share de 19%, seguida da TVI, com 11,4%, e da RTP, com 11,4% .

Em comunicado, a SIC diz ter sido o único dos três canais generalistas “a crescer nas audiências em janeiro”. Além disso, o canal do grupo Impresa aumentou em janeiro a distância para a TVI, em 2,2 pontos percentuais. “Com este resultado, a SIC soma 24 meses consecutivos de liderança”, lê-se.

A SIC alega ser o canal que transmitiu os dez programas mais vistos de janeiro, o que inclui jogos da Taça da Liga, debates das eleições presidenciais de 2021, bem como os programas de entretenimento “Isto é Gozar com Quem Trabalha 3.ª Dose” e “A Máscara”.

No segmento da informação, o “Jornal da Noite foi mais uma vez o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas”. Não obstante, o canal de Paço d’Arcos destaca o “Primeiro Jornal” que, “além de terminar o mês de janeiro a liderar, no universo dos canais generalistas, de segunda a domingo, conseguiu aumentar as audiências para 25,7% de share“.

Apesar do mês de janeiro ter representar um crescimento no distanciamento da SIC para a TVI, o canal de Queluz de Baixo diz que “está mais perto da liderança”.

A TVI alcançou 16,8% de share, em janeiro, “o que representa um valor sólido pelo décimo mês consecutivo”, bem como “um crescimento de 50% em relação ao mês de janeiro de 2020”, segundo um comunicado da Media Capital.

“Num período tão difícil para todos os portugueses, a TVI, através de uma oferta de informação reforçada, onde o esclarecimento é muito relevante, e com importantes e diversificadas apostas de entretenimento e ficção, consolidou um crescimento gradual, constante e sustentado nas suas audiências”, lê-se.