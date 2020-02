Augusto Santos Silva diz que explosivos em voo da TAP para Venezuela “não tem sentido nenhum”

Augusto Santos Silva “não vê sentido nenhum” nas acusações feitas pelo Governo venezuelano contra Portugal e a TAP depois de ter sido tornado público que o tio de Juan Guaidó, Juan José Marquez, foi detido ao chegar a Caracas na última terça-feira por transportar consigo material perigoso identificado como explosivo sintético C4, conta a rádio “TSF” esta quinta-feira, 13 de fevereiro.

Diosdado Cabello, é considerado o segundo homem mais forte do chavismo, depois do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou que o tio de Juan Guaidó “trazia umas lanternas táticas, que continham no interior, no compartimento das pilhas, substâncias químicas de natureza explosiva, presumivelmente explosivo sintético C4”.

O voo a bordo do qual seguiam a bordo Juan e José Marquez Guaidó chegou à capital venezuelana era da TAP, o que levou o presidente da Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, a deixar críticas à companhia aéra portuguesa, acusando-a de ter ajudado à entrada de explosivos no país, e ao embaixador português em Caracas.

De acordo com Diosdado Cabello, não havia qualquer referência a Juan Guaidó na lista de passageiros. “Os portugueses pensam que somos idiotas.” Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a detenção do tio de Juan Guaidó, que está acusado de terrorismo, é uma “tentativa de intimidação” ao autoproclamado presidente venezuelano.