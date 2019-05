Autoridade da Concorrência investiga Grupo HPA Saúde e Hospital São Gonçalo de Lagos

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à operação de concentração envolvendo a aquisição do Hospital São Gonçalo de Lagos (HSGL) pelo Grupo Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA).

A informação é avançada em comunicado pela AdC, que explica ter decidido dar início à investigação por considerar que “não se pode excluir que a referida operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado”.

A entidade refere que a prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve e os serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das unidades clínicas do HSGL, são os dois aspetos que poderão ser mais influenciados.

A operação de concentração em causa já se encontra implementada desde finais de 2017, tendo o Grupo HPA procedido à sua notificação a 9 de novembro do ano passado, na sequência de processo de averiguação instaurado pela AdC.

Nos termos da Lei da Concorrência, após as diligências da investigação aprofundada, a AdC pode decidir não se opor à concretização do negócio ou impedir que este seja concluído.

Neste cenário, e na medida em que a operação de concentração em causa já se encontra implementada, deverá o Grupo HPA adotar as medidas necessárias para que se proceda à reversão do negócio.

O HSGL é uma unidade hospitalar localizada em Lagos, na região do Algarve, que atua na prestação de serviços médicos em várias especialidades. A transação envolve o reforço da posição de líder destacado do Grupo HPA na prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas, na região do Algarve.